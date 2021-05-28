Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД отвечая на вопрос, последуют ли ответные действия МИД Беларуси на высылку двух белорусских дипломатов из Литвы.
- Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логичных объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью, - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. - Весьма прискорбно, что в результате таких, подчеркну, инициативных действий литовского руководства в итоге еще больше пострадают обычные граждане по обе стороны границы, так как затрудняется решение консульских и других насущных вопросов, не говоря уже о свободе передвижения, общения, контактов в смешанных семьях и так далее.
- Можно сколь угодно потом информационно это переворачивать, но в фактической истории этот шаг зафиксируется как ничем не мотивированная инициатива литовской стороны. Следуя принципу взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней, - заявил Анатолий Глаз.
Белорусская сторона призывает литовских политиков отказаться от логики конфронтации, искусственного нагнетания напряженности в отношениях с соседями, которые наносят ущерб интересам граждан двух стран.
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Беларусь зеркально объявила персонами нон грата двух литовских дипломатов
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