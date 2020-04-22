Беларусь занимает 68-е место в мире по экспорту футболистов, Бразилия лидирует

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал данные об экспорте футболистов в 2019 году.

Александр Мартынович — наш самый успешный легионер на данный момент. Воспитанник минского «Динамо» — основной защитник и капитан российского «Краснодара»

Больше всего игроков отправляет в другие страны мира Бразилия — 1600 футболистов, при этом 74,6% из них перебрались в клубы высших дивизионов. В тройку также вошли Франция (1027) и Аргентина (972).

Беларусь в этом списке расположилась только на 68-м месте — за границей выступает 43 наших игрока. Среди наших соседей активнее всего экспортирует футболистов Украина — 250 игрока и 16-я позиция в рейтинге.

Экспорт футболистов в 2019 году:

1. Бразилия – 1600 футболистов (74,6% в высших дивизионах)

2. Франция – 1027 (74,0%).

3. Аргентина – 972 (75,5%).

4. Англия – 565 (77,9%).

5. Испания – 559 (78,5%).

6. Сербия – 521 (82,3%).

7. Германия – 480 (66,9%).

8. Колумбия – 467 (83,1%).

9. Хорватия – 446 (71,5%)

10. Нигерия – 399 (73,2%).

16. Украина – 250 (79,6%).

19. Россия – 230 (87,4%).

41. Польша – 104 (84,6%).

68. Беларусь – 43 (81,4%).