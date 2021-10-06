Беларусь выступила за сотрудничество различных интеграционных объединений для достижения ЦУР

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БЕЛТА

, - сказал Владимир Макей.Министр отметил, что пандемия COVID-19 снизила темпы роста мировой экономики и международной торговли, вскрыла уязвимость производственно-сбытовых цепочек, замедлила достижение Целей устойчивого развития. Тем не менее, обратил внимание дипломат, по оценкам международных экспертов, сегодня уровень прогресса Беларуси по достижению ЦУР составляет почти 80%. В рейтинге Целей устойчивого развития Беларуси принадлежит 24-е место, в Индексе человеческого развития Беларусь заняла 53-е место, сохранив за собой место в категории стран с очень высоким уровнем человеческого развития.По мнению Владимира Макея, интеграционная тема должна стать важным направлением в деятельности ЮНКТАД как новое измерение многосторонности в международной повестке дня.