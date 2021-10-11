Беларусь в январе–августе увеличила экспорт товаров и услуг до $30,4 млрд

Внешнеторговый оборот товаров и услуг за 8 месяцев составил $58,482 млрд, что на 30,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе импорт составил $28,077 млрд (рост на 28,9%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами образовалось на уровне $2,328 млрд (в январе–августе 2020-го сальдо тоже было положительным – $1,231 млрд).Внешнеторговый оборот товаров стал больше на 33,1% до $48,316 млрд. Экспорт товаров увеличился на 36,2% до $23,87 млрд, импорт – на 30,2% до $24,446 млрд. Сальдо сложилось отрицательное в размере $576,1 млн (в январе–августе 2020 года оно тоже было отрицательным и составляло $1,249 млрд).Внешнеторговый оборот услуг вырос на 19,8% до $10,165 млрд. Экспорт услуг увеличился на 19,2% до $6,535 млрд, импорт – на 20,9% до $3,63 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $2,904 млрд (в январе–августе 2020 года положительное сальдо составляло $2,48 млрд).