Беларусь в случае худшего развития ситуации готова заместить европейские инвестиции азиатскими. Об этом в интервью журналистам сообщил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. По его словам, на сегодняшний день пока что остается серьезный пакет проектов, который был одобрен европейскими финансовыми институтами и приняты все необходимые решения.
- Не исключено, что будут приниматься разъясняющие акты от ЕС. Насколько я информирован, действия этих санкций не распространяются на ранее заключенные соглашения. Но даже если они по каким-то причинам поставят их на паузу, либо откажутся от реализации, мы знаем, как заместить эти ресурсы. Все деньги в Европе не находятся. Поэтому работаем с азиатскими инвесторами и фондами других государств. Возможно, потребуется определенное время, но мы настроены и намерены в случае худшего развития ситуации заместить эти ресурсы.
Роман Головченко также сообщил, что неизбежен поворот в сторону Азии и в вопросе диверсификации экспорта белорусской продукции.
- Когда мы не были свидетелями такого агрессивного поведения в отношении на со стороны Европейского Союза, у нас была задача держать их долю порядка 30 процентов и мы успешно к ней шли. Но сейчас условия изменились, соответственно изменилась и стратегия. Она уже меняется и для нас неизбежен поворот в Азию, как м его называем. Полностью мы не уйдем с европейского рынка и будем продолжать поставлять туда продукцию, которую они не запретили нам. Но сейчас вопросов другом. Мы активно ищем варианты замещения без привязки к определенной цифре. Задача – не упасть, и она реализуется, - отметил Премьер-министр.
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Фото из архива БЕЛТА
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Беларусь в случае худшего развития ситуации готова заместить европейские инвестиции азиатскими
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