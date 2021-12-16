Беларусь в перспективе может отказаться от импорта свинины

Об этом заявил член Совета Республики, директор ГП «Совхоз-комбинат «Заря» Мозырского района Олег Слинько, комментируя эмбарго, которое вводит Беларусь на некоторые продукты из западных стран, проводящих санкционную политику в отношении нашего государства.

Это хозяйство много лет специализируется на свинине. Более 54 тысяч голов размещены на трех площадках. Производство в этом году возрастет примерно на два процента и составит свыше десяти тысяч тонн.

– Сельхозпредприятие выращивает свиней не только современной мясной породы ландрас, но и более жирной – крупной белой, – отметил Олег Слинько. – Ее значение сейчас возрастает. Ведь свинина попала под эмбарго. А крупные мясокомбинаты ввозили именно жирные сорта, для переработчиков не хватало сала, которое требуется при производстве колбасных изделий. Так вот, если наше предприятие вместе с другими нарастит производство жирной свинины, то со временем можно вообще отказаться от ее импорта, который по сравнению с общим производством свинины в стране занимает небольшую долю.

Подтверждает слова сенатора следующая статистика. Беларусь производит за год более 400 тысяч тонн свинины в убойном весе. За десять месяцев этого года импортировано около 30 тысяч тонн, из которых на Россию приходится свыше 20 тысяч, страны ЕС – более восьми тысяч. Даже если по итогам года из Евросоюза поступит чуть больше, такое количество легко восполнить, закупив в странах, которые не проводят против нас недружественную политику. А в перспективе можно и полностью закрыть проблему за счет импортозамещения.

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