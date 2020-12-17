Он ниже, чем во многих европейских странах. На этот счет высказался во время круглого стола в издательском доме "Беларусь сегодня" первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.
Он пояснил, что уровень безработицы в стране – 4%. Это довольно низкий показатель, удержать его на таком уровне удалось благодаря принятым во время пандемии мерам. А во многих других странах избрали другой путь – локдауны, остановка экономики, ограничения для сферы производства и услуг. Все это сказалось на уровне безработицы.
– Если сравнивать наши показатели с европейскими странами и мировыми лидерами, то они минимальные. Последние данные говорят о том, что уровень безработицы в ЕС – 7,5%, в США – 7,9%, в Литве – 9,8%, в Украине – около 10%. То есть принятые у нас меры оказались успешными и дали нужный результат, – прокомментировал Андрей Лобович.
Он также добавил: государство поддержало и работающих, которые были вынуждены сократить свою занятость. Более 250 организаций воспользовались мерами, предусмотренными указом Президента № 178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан": доплату до минимальной заработной платы получили более 20 тыс. человек. Средний размер субсидии на человека составил BYN 160 с учетом доплаты на обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты.
Не останавливалась и реализация подпрограммы содействия занятости до 2020 года: это помощь в поиске новой работы (в том числе с помощью нового инструмента –электронных ярмарок вакансий), выдача направлений на переобучение. Особое внимание – молодежи.
– Все это помогло сохранить стабильность, которая сложилась на рынке труда, и не допустить роста безработицы, – подытожил Андрей Лобович.
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Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии – Лобович
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК