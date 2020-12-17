Беларусь удержала низкий уровень безработицы даже в условиях пандемии – Лобович

Он пояснил, что уровень безработицы в стране – 4%. Это довольно низкий показатель, удержать его на таком уровне удалось благодаря принятым во время пандемии мерам. А во многих других странах избрали другой путь – локдауны, остановка экономики, ограничения для сферы производства и услуг. Все это сказалось на уровне безработицы.– прокомментировал Андрей Лобович.Он также добавил: государство поддержало и работающих, которые были вынуждены сократить свою занятость. Более 250 организаций воспользовались мерами, предусмотренными указом Президента № 178 "О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан": доплату до минимальной заработной платы получили более 20 тыс. человек. Средний размер субсидии на человека составил BYN 160 с учетом доплаты на обязательные страховые взносы в бюджет фонда соцзащиты.Не останавливалась и реализация подпрограммы содействия занятости до 2020 года: это помощь в поиске новой работы (в том числе с помощью нового инструмента –электронных ярмарок вакансий), выдача направлений на переобучение. Особое внимание – молодежи., – подытожил Андрей Лобович.