Беларусь становится комфортной страной для всех категорий граждан – Минархитектуры

Обязательные требования к созданию доступной среды для физически ослабленных лиц вступили в силу этой весной.

Фото pixabay.com



– Возводя новые объекты, мы стремимся, чтобы они соответствовали не только требованиям доступности, но и безопасности для всех категорий граждан. В прошлом году были приняты, а с этого начали действовать строительные нормы «Среда обитания для физически ослабленных лиц». Главная особенность: все требования обязательны к исполнению для новых объектов. Сфера применения довольно широка и касается проектирования доступной среды, зданий различного назначения и общедоступных открытых территорий с учетом принципов универсального дизайна, – рассказал заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич. – Если же речь идет о реконструкции, модернизации существующих объектов мероприятия по безбарьерной среде выполняются настолько, насколько это возможно.

Ведомство не первый год работает с вопросами доступной среды. С опытом требования корректируются: уточняются, добавляются и удаляются.

– Например, в этот раз совместно с обществом инвалидов проанализировали ситуацию, связанную с подъемниками. Раньше они нужны были для крылец высотой выше чем 0,6 метра. Но практика показала, что часто ими либо вообще не пользовались, либо крайне редко. Гораздо активнее применялись пандусы. Причем не только инвалидами. Поэтому по новым требованиям нужно обязательно применять на перепадах высот на входах в здания пандусы, если это невозможно – подъемники, – поделился замминистра.

Замминистра напомнил, что под физически ослабленными лицами понимаются не только инвалиды, к которым в нашей стране относится около 6% людей. Это в целом довольно большая доля населения: временно маломобильные (например, по болезни, из-за травмы), беременные, мамы с малышами на руках или в колясках, дети дошкольного возраста, пожилые граждане.

– Когда речь идет о комплексном подходе в создании безбарьерной среды, нет предела совершенству. Работу ведем постоянно. Буквально в этом месяце в силу вступили строительные нормы по жилым и общественным зданиям. Так, теперь в проектах необходимо обеспечивать вход с нулевой отметки земли. Грубо говоря, крыльцо там, где возможно, устраиваться не будет. Инвалиды-колясочники, пожилые и другие маломобильные люди будут иметь удобный вход, – подчеркнул Алексей Ананич. – К слову, мониторинг показал, что многие объекты еще до выхода новых норм строились, учитывая этот нюанс. Наше общество само созрело к более осознанным подходам и решениям.