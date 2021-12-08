Беларусь продлила лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины

В связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли Беларусь продлила на полгода лицензирование импорта отдельных видов товаров из этой страны. Это следует из постановления Совета Министров Республики Беларусь от 7 декабря 2021 г. № 702, сообщили в концерне "Беллесбумпром".

В их числе ряд продукции, аналоги которой производят предприятия концерна. Документ устанавливает, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, согласно приложению при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами и иными организациями, указанными в приложении, в порядке, аналогичном установленному Правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к Протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Документ касается импорта:

• плит древесностружечных;

• плит древесноволокнистых;

• обоев и аналогичных настенных покрытий, бумаги туалетной, отдельных видов картонной и бумажной упаковки;

• мебели для сидения и ее частей;

• мебели прочей и ее частей.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь будет выдавать лицензии на импорт указанной выше продукции по согласованию с концерном "Беллесбумпром".

Кроме того, индивидуальное лицензирование продлено в отношении кондитерских изделий, шоколада, пива, соков, стиральных машин, мебели и ряда других товаров.

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