Беларусь приобрела у США вторую партию нефти

Прибытие 80 тысяч тонн нефти в порт Клайпеды ожидается 6–8 августа, рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко, его слова приводит БЕЛТА.

– По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т нефти сорта White Eagle Blend (WEB), – отметил Александр Тищенко.

По его словам, это будет уже вторая поставка в рамках белорусско-американского сотрудничества по диверсификации поставок нефти для белорусских НПЗ. Ее ожидают в порту Клайпеды 6–8 августа. До завода партия будет доставлена по железной дороге.

Пресс-секретарь добавил, что WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский) и специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals.