Беларусь представила опыт международного сотрудничества по ядерной безопасности на конференции в МАГАТЭ

В мероприятии приняла участие начальник Госатомнадзора Ольга Луговская., – отметили в ведомстве.Сегодня Беларусь входит в клуб стран с ядерной энергетикой. Весь путь создания в стране регулирующей инфраструктуры проходил при международной поддержке. Беларусь получает ее от России – страны-поставщика ядерных технологий, Международного агентства по атомной энергии, Европейского союза, профильных объединений регулирующих органов – RCF, WENRA, ENSREG, Форума ВВЭР. Между белорусским регулирующим органом и зарубежными визави заключены около 20 двусторонних соглашений, в том числе со всеми соседними странами., – подчеркнули в Госатомнадзоре.Конференция проводится с целью анализа извлеченных уроков, обмена опытом, результатами и достижениями в результате действий, предпринятых национальными, региональными и международными сообществами после аварии на АЭС "Фукусима-Дайичи", а также определения путей повышения ядерной безопасности. Мероприятие продлится до 12 ноября.