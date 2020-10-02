Беларусь предложила провести Евразийский экономический форум в Минске в декабре в очном формате. Об этом написала в своем Facebook-аккаунте помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина.
"С большой долей вероятности заседание Евразийского межправсовета пройдет очно в Ереване 9 октября, – сообщила Ия Малкина. – Вице-премьеры только что обсудили этот вопрос на заседании Совета ЕЭК. Кроме того, белорусская сторона предложила провести очно и Евразийский экономический форум во второй половине декабря в Минске. Армения и Кыргызстан поддержали, две оставшиеся страны взяли паузу для проработки вопроса".
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
453
Беларусь предложила провести Евразийский форум в Минске очно
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter