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Беларусь предложила Грузии сотрудничество в торфяной промышленности

Беларусь предложила Грузии сотрудничество в торфяной промышленности. Об этом сообщает Министерство энергетики. 

Фото: pixabay.com

Перспективные направления партнерства, представляющие взаимный интерес, обсуждались на встрече генерального директора ГПО "Белтопгаз" Алексея Кушнаренко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелия. 

Гендиректор ГПО "Белтопгаз" рассказал о сферах применения торфа в Беларуси, в том числе для нужд цементной отрасли и котельных жилищно-коммунального хозяйства. 

– Беларусь занимает 4-е место в мире по объемам добычи торфа. Благодаря модернизации отрасли белорусские предприятия располагают значительным производственным потенциалом. Налажено производство всей линейки машин и оборудования для добычи и переработки торфа. Обновляется ассортимент выпускаемой торфяной продукции, которая экспортируется в более чем 20 стран, – отметил Алексей Кушнаренко.

В пресс-службе Минэнерго подчеркнули, что торфяные заводы постоянно работают над расширением рынков сбыта. И грузинское направление представляет для Беларуси интерес. При этом могут рассматриваться различные варианты сотрудничества: от обмена опытом в торфяной сфере до экспорта торфяной продукции и техники для добычи торфа в Грузию. 
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