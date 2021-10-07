Беларусь предложила Грузии сотрудничество в торфяной промышленности

Фото:

pixabay.com

Перспективные направления партнерства, представляющие взаимный интерес, обсуждались на встрече генерального директора ГПО "Белтопгаз" Алексея Кушнаренко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии в Беларуси Валерия Кварацхелия.Гендиректор ГПО "Белтопгаз" рассказал о сферах применения торфа в Беларуси, в том числе для нужд цементной отрасли и котельных жилищно-коммунального хозяйства.– отметил Алексей Кушнаренко.В пресс-службе Минэнерго подчеркнули, что торфяные заводы постоянно работают над расширением рынков сбыта. И грузинское направление представляет для Беларуси интерес. При этом могут рассматриваться различные варианты сотрудничества: от обмена опытом в торфяной сфере до экспорта торфяной продукции и техники для добычи торфа в Грузию.