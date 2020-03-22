Беларусь помогла израильским студентам, застрявшим в Латвии, отправится домой

В ночь с 21 на 22 марта белорусскими пограничниками совместно с латвийскими коллегами и Посольством Израиля в Республике Беларусь был организован транзит 21 израильского гражданина на родину через Беларусь, рассказали в Госпогранкомитете.

- После оформления в латвийском пункте пропуска «Силене» группу студентов встретили два микроавтобуса прямо у границы. В белорусском пункте пропуска «Урбаны» для иностранцев выделили отдельный канал и во взаимодействии с сотрудниками таможни и службы санитарно-карантинного контроля в отношении каждого гражданина были проведены обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия и процедуры оформления, - отметили в Госпогранкомитете.

Далее автобусы в сопровождении сотрудников ГАИ привезли студентов в Национальный аэропорт «Минск», откуда они вылетели на родину утром в воскресенье.