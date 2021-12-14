Беларусь передаст Музею Победы в Москве реликвии участника Ржевской битвы

В Музее Победы на Поклонной горе пройдет Открытый форум Международного проекта «Территория Победы».



Мероприятие состоится 17 декабря в 12:00. В нем примет участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, а также представители министерств и ведомств, руководители музеев и общественных организаций, связанных с духовно-нравственным и патриотическим воспитанием молодежи. В Союзном государстве хорошо понимают значение патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Оно способствует сохранению и укреплению исторической памяти в условиях угроз и вызовов современного мира.

Беларусь передаст Музею Победы реликвии участника Ржевской битвы. Из музейной коллекции Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших в дар Музею будут переданы уникальные вещи, принадлежавшие лейтенанту Василию Соболеву. Это портрет героя, сделанный в боевых условиях в 1942 году, и копия письма из освобожденного Берлина от 9 июля 1945 года.

Во время мероприятия также состоится торжественное награждение победителей Международного конкурса видеороликов «Раритеты Великой Победы». Эксперты планируют актуализировать цели и задачи проекта, рассмотреть предложения по его развитию, скоординировать план ключевых совместных мероприятий, реализуемых в 2022 году.

Трансляцию форума можно будет увидеть на YouTube-канале проекта «Территория Победы».