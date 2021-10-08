Беларусь окажет гуманитарную помощь Кубе

Беларусь намерена оказать гуманитарную помощь Кубе. Соответствующее решение предусмотрено постановлением Совета Министров от 6 октября 2021 года № 562, которое размещено сегодня на Национальном правовом интернет-портале.
Министерству здравоохранения, Министерству по чрезвычайным ситуациям и Гродненскому облисполкому нужно обеспечить отпуск и оформление материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Кубе.
В списке для помощи 14 позиций, в том числе некоторые лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко.
Постановление вступило в силу со дня принятия.
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