Беларусь ограничила ввоз свинины из Коми (Россия) из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом информирует Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода, сообщает БЕЛТА.
По информации Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этого российского региона зарегистрированы случаи заболевания восприимчивых видов животных африканской чумой свиней. Поэтому с 23 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из Коми живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов) и другого пищевого свиноводческого сырья, а также продуктов их переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции.
В департаменте сообщают о необходимости принятия дополнительных мер для биологической защиты свиноводческих комплексов всех форм собственности.
Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Вакцины от него нет. Почти все поголовье заболевших животных погибает. Для человека АЧС безопасна.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь ограничивает ввоз свинины из Коми из-за АЧС
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