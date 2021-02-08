Беларусь ограничивает ввоз птицы из Сенегала, Кувейта и французского региона Гранд-Эст из-за птичьего гриппа. Об этом сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.
Согласно информации Всемирной организации здравоохранения животных, в данных регионах были зафиксированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом. Из-за этого с 9 февраля вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живой птицы, инкубационного и пищевого яйца, мяса птицы, ряда пищевых продуктов переработки куриного яйца, пуха и пера, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), другой продукции.
Сообщается, что все разрешения на ввоз данных товаров в нашу страну из вышеперечисленных регионов временно приостанавливаются.
Департамент информирует о необходимости дополнительной биологической защиты птицеводческих объектов всех форм собственности.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
580
Беларусь ограничивает ввоз птицы из Сенегала, Кувейта и региона Франции из-за птичьего гриппа
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter