В формате видеоконференции состоялись переговоры Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике Зимбабве по совместительству Александра Сидорука и министра иностранных дел и международной торговли Зимбабве Фредерика Шавы. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В ходе переговоров обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Зимбабве.
"На видеовстрече были затронуты вопросы обмена визитами, формирования совместной постоянной комиссии по сотрудничеству", – рассказали в ведомстве.
Кроме того, рассматривалась тема развития двусторонней договорно-правовой базы и проведения совместных мероприятий.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
728
Беларусь и Зимбабве обсудили создание постоянной комиссии по сотрудничеству
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter