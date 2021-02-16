Беларусь и ЮНИСЕФ обсудили практическое взаимодействие в разных сферах. Это произошло в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника с представителем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Таней Радочай, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что стороны обсудили вопросы практического взаимодействия Беларуси и ЮНИСЕФ в рамках осуществления страновой программы фонда для Беларуси на 2021–2025 годы и плана действий к ней. Напомним, ее основные задачи – защита детей от насилия, создание безопасной и здоровой среды для их развития, развитие системы восстановительного правосудия для несовершеннолетних.
В дополнение к этому собеседники обсудили взаимодействие Беларуси с ЮНИСЕФ в рамках содействия по преодолению пандемии COVID-19.
Фото: МИД
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