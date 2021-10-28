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Беларусь и Вьетнам обсудили перспективы активизации политического сотрудничества

Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей 28 октября принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Фам Хая по случаю завершения его дипломатической миссии в Беларуси. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД. 

Фото: пресс-служба МИД

В ходе встречи стороны обсудили перспективы активизации политического сотрудничества между странами и наращивания контактов на высшем и высоком уровнях, а также актуальные вопросы развития белорусско-вьетнамских отношений в торгово-экономической, образовательной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделено реализации совместных проектов в сфере промышленной кооперации.
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