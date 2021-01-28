Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Боливарианской Республике Венесуэла Андрея Молчана с министром университетского образования Венесуэлы Сесаром Тромписом, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что с учетом заключенного межправительственного Cоглашения о сотрудничестве Беларуси и Венесуэлы в области образования стороны обсудили возможные направления интенсификации взаимодействия в сфере университетского образования.
Также собеседники обсуждали вопросы обучения венесуэльских студентов в белорусских вузах по наиболее востребованным для венесуэльской стороны специальностям. На встрече были намечены перспективы межвузовского взаимодействия посредством организации конференций, семинаров и форумов.
Фото: МИД
Опубликовано:
415
Беларусь и Венесуэла обсудили взаимодействие в сфере образования
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter