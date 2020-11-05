Это намерение подтвердили в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Апостольским Нунцием, архиепископом Анте Йозичем, сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сотрудничество Беларуси и Ватикана в рамках международных организаций. Кроме того, они подтвердили обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского взаимодействия в целях укрепления позитивной динамики двустороннего сотрудничества и межконфессионального диалога.
Владимир Макей пожелал Анте Йозичу активной и плодотворной работы в нашей стране.
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Беларусь и Ватикан стремятся к активизации двустороннего взаимодействия
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