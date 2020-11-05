Беларусь и Ватикан стремятся к активизации двустороннего взаимодействия

Собеседники обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, сотрудничество Беларуси и Ватикана в рамках международных организаций. Кроме того, они подтвердили обоюдное стремление к активизации белорусско-ватиканского взаимодействия в целях укрепления позитивной динамики двустороннего сотрудничества и межконфессионального диалога.Владимир Макей пожелал Анте Йозичу активной и плодотворной работы в нашей стране.