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Беларусь и Узбекистан намерены возобновить регулярные авиарейсы

Беларусь и Узбекистан намерены возобновить регулярные авиарейсы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтранса по итогам переговоров директора Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артема Сикорского с заместителем министра транспорта Узбекистана Жасурбеком Чориевым.


По итогам переговоров была достигнута договоренность о возобновлении регулярных авиарейсов Минск – Ташкент – Минск со стороны национальных авиаперевозчиков двух государств – "Узбекистон хаво йуллари" и "Белавиа".

Как отметили в пресс-службе, ведомства двух стран готовы приложить все усилия для возобновления и поддержания устойчивого роста совместных авиаперелетов на паритетной основе, а также для принятия необходимых мер по обеспечению и наращиванию беспрепятственных грузоперевозок в обе стороны.

Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены конкретные вопросы касательно частоты рейсов и условий транспортировки пассажиров с учетом карантинных мер в обоих государствах. Кроме того, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также меры, направленные на смягчение последствий, связанных с пандемией COVID-19.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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