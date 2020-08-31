Беларусь и Узбекистан намерены возобновить регулярные авиарейсы

По итогам переговоров была достигнута договоренность о возобновлении регулярных авиарейсов Минск – Ташкент – Минск со стороны национальных авиаперевозчиков двух государств – "Узбекистон хаво йуллари" и "Белавиа".Как отметили в пресс-службе, ведомства двух стран готовы приложить все усилия для возобновления и поддержания устойчивого роста совместных авиаперелетов на паритетной основе, а также для принятия необходимых мер по обеспечению и наращиванию беспрепятственных грузоперевозок в обе стороны.Кроме того, в ходе переговоров были рассмотрены конкретные вопросы касательно частоты рейсов и условий транспортировки пассажиров с учетом карантинных мер в обоих государствах. Кроме того, стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также меры, направленные на смягчение последствий, связанных с пандемией COVID-19.