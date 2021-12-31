Беларусь и Украина отменили разрешения на автомобильные перевозки грузов между странами

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Согласно положениям протокола, с 28 декабря текущего года больше не нужно предъявлять разрешения для перевозок грузов между двумя странами, транзитных перевозок грузов по территории государств – участниц соглашения, перевозки грузов из третьих и в третьи страны, а также нерегулярных перевозок пассажиров автобусами.Протоколом также устанавливается право граждан Беларуси и Украины – членов экипажей автобусов, которые осуществляют регулярные перевозки пассажиров, а также водителей грузовиков, осуществляющих международные грузовые перевозки, при наличии подтверждающих документов находиться на территории государств – участников договора 180 дней на протяжении каждого полугода.