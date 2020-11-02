Вчера, 1 ноября, прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Сирийской Арабской Республике Юрия Слуки с министром социальных вопросов и труда Сирии Сальвой Абдаллой, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
«В ходе встречи стороны отметили высокий потенциал белорусско-сирийских отношений и необходимость активизации двустороннего сотрудничества по линии профильных министерств. Отдельное внимание было уделено проекту по организации отдыха и оздоровления сирийских детей в Беларуси», – говорится в сообщении.
Юрий Слука подтвердил заинтересованность белорусской стороны в развитии и укреплении взаимодействия с Сирией, в том числе в формате обмена визитами после нормализации ситуации, связанной с распространением COVID-19, и отметил готовность Беларуси продолжить реализацию совместных проектов в гуманитарной сфере.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
511
Беларусь и Сирия подтвердили высокий потенциал сотрудничества и необходимость его реализации
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter