Беларусь и Швейцария заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве

Собеседники обсудили ситуацию в нашей стране и перспективы дальнейшего развития белорусско-швейцарских отношений, а также отдельные вопросы консульского характера.Сообщается, что по итогам разговора подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией.