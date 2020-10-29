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Беларусь и Швейцария заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве

Об этом заявили во время телефонного разговора министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассисом, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


Собеседники обсудили ситуацию в нашей стране и перспективы дальнейшего развития белорусско-швейцарских отношений, а также отдельные вопросы консульского характера.

Сообщается, что по итогам разговора подтверждена заинтересованность обеих сторон в продолжении конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Швейцарией.
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