Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Сербии Валерия Брылева с заместителем председателя правительства – министром культуры и информации Сербии Майей Гойкович, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сферах культуры и издательского дела.
«Подчеркнута взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимодействия, включая обмен художественными и книжными выставками, а также участие в конкурсах и фестивалях, проводимых в Беларуси и Сербии», – отметили в МИД.
В качестве важных направлений совместной работы на ближайшую перспективу определены организация взаимных Дней культуры, а также подготовка программы сотрудничества профильных министерств на пятилетний период.
Кроме того, были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сферах кинематографии и укрепления гуманитарных межрегиональных связей.
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Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество в сферах культуры и издательского дела
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