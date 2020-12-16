Беларусь и Сербия обсудили сотрудничество в сферах культуры и издательского дела

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества двух стран в сферах культуры и издательского дела.– отметили в МИД.В качестве важных направлений совместной работы на ближайшую перспективу определены организация взаимных Дней культуры, а также подготовка программы сотрудничества профильных министерств на пятилетний период.Кроме того, были рассмотрены вопросы двустороннего взаимодействия в сферах кинематографии и укрепления гуманитарных межрегиональных связей.