Беларусь и Россия выработают совместную позицию по климатической повестке

В ведомстве отметили, что в рамках заседания планируется рассмотреть вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в таких областях, как: гидрометеорология и мониторинг окружающей среды; использование и охрана недр; обращение с отходами. Также будет обсуждаться тема сохранения биоразнообразия и развития экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье».Кроме того, планируется выработать совместную позицию Беларуси и России в рамках глобальной и региональной климатической повестки.