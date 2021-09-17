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Беларусь и Россия выработают совместную позицию по климатической повестке

В Минске 23 сентября пройдет 5-е Совместное заседание коллегий Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерства природных ресурсов и экологии России. Подробности о мероприятии сообщают на сайте Минприроды нашей страны.


В ведомстве отметили, что в рамках заседания планируется рассмотреть вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в таких областях, как: гидрометеорология и мониторинг окружающей среды; использование и охрана недр; обращение с отходами. Также будет обсуждаться тема сохранения биоразнообразия и развития экотуризма на трансграничной особо охраняемой природной территории «Заповедное Поозерье».

Кроме того, планируется выработать совместную позицию Беларуси и России в рамках глобальной и региональной климатической повестки.
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Фото: Павел БОГУШ
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