Беларусь и Россия на территории нашей страны создадут совместное производство российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во время переговоров со своим белорусским коллегой Романом Головченко.
– Четвертого января мы передали очередную партию тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции, и, в соответствии с решением Президента России Владимира Путина и Президента Беларуси Александра Лукашенко, создается совместное производство вакцины против коронавируса на территории Республики Беларусь.
Также Михаил Мишустин положительно оценил принимаемые странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Россия создадут совместное производство российской вакцины от коронавируса
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