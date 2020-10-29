Беларусь и Россия планируют в декабре подписать балансы поставок продовольствия на следующий год

, – проинформировали в Минсельхозпроде.Министры во время встречи обсудили укрепление сотрудничества двух стран в сельскохозяйственной сфере. Иван Крупко отметил, что аграрные отрасли Беларуси и России сработали в 2020 году с положительными результатами., – обратили внимание в пресс-службе.В январе –августе товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания Беларуси и России составил $ 3,7 млрд. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию сложился в сумме $ 2,8 млрд. Из России в январе – августе импортировано сельхозпродукции на $ 919,1 млн., – отметили в пресс-службе.