Беларусь и Россия планируют подписать документы по поставкам газа до конца года

Такую новость сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич после открытия XXV Белорусского энергетического и экологического форума Energy Expo 2021, пишет БЕЛТА.
«На уровне глав государств договоренности достигнуты. Цена на природный газ остается на уровне $ 128,5 за тысячу кубических метров. Сейчас осуществляется подготовка необходимых документов для их подписания –и в дальнейшем реализации договоренностей на 2022 год», – заявил Виктор Каранкевич.
Он добавил, что сейчас готовится проект протокола по внесению изменений в межправсоглашение по ценообразованию в газовой сфере и протокол между правительством нашей страны и ПАО «Газпром». «Подписание этих документов планируется до конца года. На их основании будет подписываться контракт на поставку газа», – подчеркнул глава Минэнерго.
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