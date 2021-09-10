Беларусь и Россия интегрируют инфосистемы по маркировке и прослеживаемости товаров

Беларусь и Россия интегрируют информационные системы по маркировке и прослеживаемости товаров. Об этом сообщил сегодня журналистам министр по налогам и сборам Беларуси Сергей Наливайко, информирует БЕЛТА.
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Союзные программы, которые были одобрены сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, предусматривают синхронизацию подходов к функционированию механизма прослеживаемости, нормативно-правовому регулированию и техническому сопровождению обязательной маркировки товаров средствами идентификации.
– Многие годы мы очень тесно взаимодействуем с Федеральной налоговой службой России. Просто сейчас происходит определенная формализация, перевод в цифровой формат нашего уровня взаимодействия. Мы давно готовы к этому. И наши, и российские системы построены на цифровых платформах. Сейчас начнет выстраиваться общая платформа, на которой будет происходить обмен из этих двух самостоятельных систем, – отметил Сергей Наливайко.
По его словам, платформа заработает в сроки, определенные союзными программами.
– Что касается маркировки – это 1 апреля 2022 года, прослеживаемости – это начало 2023 года. Безусловно, мы справимся в срок. Это позволит повысить эффективность работы с обеих сторон, – подчеркнул министр.
Кроме того, стороны договорились заключить международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, внедрить интегрированную систему их администрирования, создать совместный консультативный орган – Комитет Союзного государства по налоговым вопросам.