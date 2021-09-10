Беларусь и Россия интегрируют инфосистемы по маркировке и прослеживаемости товаров

Фото:

pixabay.com

Союзные программы, которые были одобрены сегодня на заседании Совета Министров Союзного государства, предусматривают синхронизацию подходов к функционированию механизма прослеживаемости, нормативно-правовому регулированию и техническому сопровождению обязательной маркировки товаров средствами идентификации.– отметил Сергей Наливайко.По его словам, платформа заработает в сроки, определенные союзными программами., – подчеркнул министр.Кроме того, стороны договорились заключить международные договоры об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, внедрить интегрированную систему их администрирования, создать совместный консультативный орган – Комитет Союзного государства по налоговым вопросам.