Завтра, 17 сентября, Беларусь и Россия обсудят выполнение дорожной карты по отмене роуминга, информирует БЕЛТА.
"В формате видео-конференц-связи между Министерством связи и информатизации Беларуси и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с участием антимонопольных органов двух государств, а также белорусских и российских операторов связи состоится обсуждение актуальных вопросов хода выполнения мероприятий дорожной карты по отмене роуминга на территории Союзного государства", – сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации Беларуси.
Беларусь и РФ с 2017 года работают над отменой роуминга на территории СГ. В декабре прошлого года была утверждена соответствующая дорожная карта.
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Беларусь и Россия 17 сентября обсудят выполнение дорожной карты по отмене роуминга
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Фото: Сергей ЛОЗЮК