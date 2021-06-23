Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.54
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Беларусь и Пакистан обсудили сотрудничество в информационной и финансовой сферах

Беларусь и Пакистан обсудили сотрудничество в информационной и финансовой сферах

В рамках визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Пакистане Андрея Метелицы в город Карачи (провинция Синд) 21–23 июня состоялся ряд встреч белорусского дипломата с местной властью и главами различных организаций. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.


Сотрудничество Беларуси и Пакистана в финансовой сфере Андрей Метелица обсудил с главой Государственного банка Пакистана Резой Бакиром. На встрече также поднимались вопросы взаимодействия с Национальным банком Беларуси и механизмы экспортной поддержки при поставках белорусских товаров в Пакистан. 

Посол Беларуси посетил Орган по стандартизации и контролю качества Пакистана, где обсудил с его генеральным директором Абдулом Алимом Мемоном осуществление подписанного в нынешнем году Плана мероприятий по реализации Меморандума о сотрудничестве в области стандартизации и информационной поддержки. Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, «по итогам переговоров достигнута договоренность о проведении двустороннего онлайн-мероприятия по теме требований и стандартов, предъявляемых в Пакистане для ввоза продуктов животного происхождения».


Что касается взаимодействия двух государств в информационной сфере, его обсуждали на встрече Андрея Метелицы с главным редактором ведущего печатного издания Пакистана DAWN Заффаром Аббасом. В том числе собеседники говорили о вопросах обмена информацией и прямого взаимодействия с БЕЛTA и другими информационными агентствами нашей страны.


Сообщается также, что в ходе визита глава белорусской дипмиссии провел встречу с руководством выставочного агентства Ecommerce Gateway Pakistan. Стороны обсудили подготовку Национальной экспозиции Беларуси в рамках промышленной выставки IEMA, которая пройдет в Карачи в ноябре 2021 года.

Было уделено внимание активизации межрегионального сотрудничества двух стран. В данном контексте состоялась встреча посла Беларуси с главным министром провинции Синд Мурадом Али Шахом, во время которой последнему было передано приглашение посетить с визитом Гомельскую область – регион, являющийся партнером провинции Синд.



«В ходе пребывания в г. Карачи глава белорусской дипмиссии также провел серию встреч, направленных на укрепление экономического взаимодействия Беларуси с пакистанской провинцией Синд», – дополнили в МИД Беларуси.

Фото: МИД Беларуси
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Глава МИД Ливии заявила, что вывод иностранных наемников может начаться в ближайшие дни
Уникальные экспонаты и яркие фотоснимки: в Минске открылись выставки, посвященные нашим олимпийцам
Захарова: Берлин продолжает нагнетать напряжение в двусторонних отношениях с Москвой
Автомобильное топливо подорожает в Беларуси с 24 июня
Фотофакт. В Витебске прошла диалоговая площадка "Семья – опора государства"
Главу Гагаузии пригласили в Беларусь для ознакомления с опытом развития традиционных и инновационных производств
В ГПК уверены, что литовские пограничники намеренно игнорируют запросы об отдельных нарушителях правил пересечения госграницы
Гайдукевич: выступление Президента - это ответ всему миру и каждому белорусу
Госпогранкомитет: литовские коллеги пытаются переложить ответственность за несовершенство технической охраны на белорусских пограничников
ГПК: С начала года задержано более 320 иностранцев, которые намеревались незаконно попасть в ЕС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пора-пора!
В Англии зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом коронавируса "Дельта плюс"
Ивашко вышел в четвертьфинал крупного теннисного турнира в Великобритании
Меркель предложила провести встречу между лидерами стран Евросоюза и Путиным
На перекрестке улиц Л. Беды и Некрасова столкнулись такси и легковушка
Снопков: Беларусь ощущает надежное плечо дружеской поддержки китайских друзей
Мнение о речи Главы государства в Бресте: Президент прав, мы свою судьбу определяем сами
Первый день сдачи централизованного тестирования по математике прошел без нарушений
Захарова: Россия солидарна с Беларусью в неприятии новых санкций Запада против республики
За угрозу насилия в отношении сотрудников милиции и повреждение имущества минчанина приговорили к 4 годам лишения свободы
Мнение о речи Президента в Бресте: в такие моменты испытываешь чувство гордости и за лидера, и за белорусов
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Нет разницы
Говорцова с победы стартовала в квалификации Уимблдона
Сенатор Ильина: место и время выступления Президента 22 июня имеют огромную значимость и символичность
5 холодных напитков из кофе, которые вы будете пить все лето
Прямые телефонные линии облисполкомов и Мингорисполкома пройдут 26 июня
Кочанова: «Потенциальных ученых необходимо искать на передовых производствах»
В Казахстане сделают обязательной вакцинацию от COVID-19
Запреты и ограничения на посещение лесов введены уже в 79 районах Беларуси
В Солигорском районе в реке утонул мужчина
В Минске с 6 июля изменят схемы движения городского транспорта из-за открытия развязки ул. Московская – ул. Толстого
Заболеваемость коронавирусом в России за последнюю неделю выросла примерно на 30%
мнение
Николай ЩЕКИН
Нас не сломить. Никогда и никому!
Эксперт: Запад действует по принципу волчьей стаи, но Восток ему уже не по зубам
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2021 открылась в Минске
В Бурятии из-за распространения COVID-19 две недели объявили нерабочими
Сенатор Иванец: Президент сказал в Бресте слова, которые близки каждому белорусу
Депутат: призыв Лукашенко к народам Европы должен быть услышан
Хренин: пандемия работает на создание в мире системы управляемого хаоса
Председатель Гончарского сельисполкома поделился впечатлениями от речи Президента
ООН, ОБСЕ стали заложниками государств-спонсоров – Хренин
Беларусь усилит группировку войск с Россией, будет развивать интеграцию в ОДКБ, ЕАЭС - Хренин
Польша, страны Балтии и Украина торгуют своим суверенитетом - Хренин
мнение
Вадим ГИГИН
Они шли убивать…
Герасимов не смог пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Истборне
Хренин: Беларусь – плацдарм для сражения за богатства России
Открытие выставочной олимпийской экспозиции «На пути к Токио» | ПРЯМОЙ ЭФИР
Авторы