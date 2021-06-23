Беларусь и Пакистан обсудили сотрудничество в информационной и финансовой сферах

В рамках визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Пакистане Андрея Метелицы в город Карачи (провинция Синд) 21–23 июня состоялся ряд встреч белорусского дипломата с местной властью и главами различных организаций. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Сотрудничество Беларуси и Пакистана в финансовой сфере Андрей Метелица обсудил с главой Государственного банка Пакистана Резой Бакиром. На встрече также поднимались вопросы взаимодействия с Национальным банком Беларуси и механизмы экспортной поддержки при поставках белорусских товаров в Пакистан.
Посол Беларуси посетил Орган по стандартизации и контролю качества Пакистана, где обсудил с его генеральным директором Абдулом Алимом Мемоном осуществление подписанного в нынешнем году Плана мероприятий по реализации Меморандума о сотрудничестве в области стандартизации и информационной поддержки. Как отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве, «по итогам переговоров достигнута договоренность о проведении двустороннего онлайн-мероприятия по теме требований и стандартов, предъявляемых в Пакистане для ввоза продуктов животного происхождения».
Что касается взаимодействия двух государств в информационной сфере, его обсуждали на встрече Андрея Метелицы с главным редактором ведущего печатного издания Пакистана DAWN Заффаром Аббасом. В том числе собеседники говорили о вопросах обмена информацией и прямого взаимодействия с БЕЛTA и другими информационными агентствами нашей страны.
Сообщается также, что в ходе визита глава белорусской дипмиссии провел встречу с руководством выставочного агентства Ecommerce Gateway Pakistan. Стороны обсудили подготовку Национальной экспозиции Беларуси в рамках промышленной выставки IEMA, которая пройдет в Карачи в ноябре 2021 года.
Было уделено внимание активизации межрегионального сотрудничества двух стран. В данном контексте состоялась встреча посла Беларуси с главным министром провинции Синд Мурадом Али Шахом, во время которой последнему было передано приглашение посетить с визитом Гомельскую область – регион, являющийся партнером провинции Синд.
«В ходе пребывания в г. Карачи глава белорусской дипмиссии также провел серию встреч, направленных на укрепление экономического взаимодействия Беларуси с пакистанской провинцией Синд», – дополнили в МИД Беларуси.
Фото: МИД Беларуси
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Беларусь и Пакистан обсудили сотрудничество в информационной и финансовой сферах
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