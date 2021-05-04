Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Пакистане Андрея Метелицы с заместителем министра иностранных дел Пакистана Мухаммадом Тариком, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД отметили, что в ходе беседы стороны обсудили результаты состоявшихся в марте-апреле 2021 года белорусско-пакистанских мероприятий, а также двустороннюю повестку дня на ближайшие месяцы. В том числе заседания рабочих групп по промышленности и сельскому хозяйству и участие пакистанской стороны в международных выставках «БелАгро» и «Милекс» в Минске.
Кроме того, были рассмотрены вопросы подготовки пятого раунда политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, заседания совместной межправительственной комиссии по торговле и обмена визитами на высоком уровне.
В ведомстве подытожили: «По итогам встречи собеседники выразили взаимную заинтересованность в продолжении рабочих контактов».
Фото: МИД
Опубликовано:
464
Беларусь и Пакистан обсудили подготовку консультаций между МИД двух стран
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter