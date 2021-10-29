Беларусь и Пакистан намерены увеличить товарооборот и экономическую кооперацию

Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили подготовку к шестому заседанию совместной комиссии.Внимание также уделили ближайшим мероприятиям, в том числе организации национальной белорусской экспозиции и бизнес-форума на промышленной выставке в Карачи 16–18 ноября.– пояснили в ведомстве.Фото: пресс-служба МИД Беларуси