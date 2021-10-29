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Беларусь и Пакистан намерены увеличить товарооборот и экономическую кооперацию

Беларусь и Пакистан намерены увеличить товарооборот и экономическую кооперацию

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица встретился с советником премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям в статусе федерального министра, сопредседателем совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Абдулом Разаком Давудом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.


Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили подготовку к шестому заседанию совместной комиссии.

Внимание также уделили ближайшим  мероприятиям, в том числе организации национальной белорусской экспозиции и бизнес-форума на промышленной выставке в Карачи 16–18 ноября.  

– Подтверждена взаимная заинтересованность содействовать увеличению двустороннего товарооборота и развитию экономической кооперации двух государств, – пояснили в ведомстве. 

Фото: пресс-служба МИД Беларуси 
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