Беларусь и Пакистан намерены увеличить товарооборот и экономическую кооперацию

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица встретился с советником премьер-министра Пакистана по торговле и инвестициям в статусе федерального министра, сопредседателем совместной белорусско-пакистанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Абдулом Разаком Давудом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Стороны обменялись мнениями об актуальном состоянии и перспективах развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также обсудили подготовку к шестому заседанию совместной комиссии.
Внимание также уделили ближайшим мероприятиям, в том числе организации национальной белорусской экспозиции и бизнес-форума на промышленной выставке в Карачи 16–18 ноября.
– Подтверждена взаимная заинтересованность содействовать увеличению двустороннего товарооборота и развитию экономической кооперации двух государств, – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба МИД Беларуси