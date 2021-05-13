Это произошло в рамках встречи заместителя министра иностранных дел Беларуси Евгения Шестакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Никарагуа в Беларуси по совместительству Альбой Асусеной Торрес Мехия по случаю вручения ею копий верительных грамот. Данную новость sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что стороны обсудили актуальное состояние белорусско-никарагуанских отношений и перспективные направления сотрудничества двух стран.
«В ходе встречи подтверждена взаимная заинтересованность в развитии взаимодействия Беларуси и Никарагуа в политической, торгово-экономической и других сферах», – добавили в ведомстве.
Фото: МИД
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Беларусь и Никарагуа обсудили перспективные направления сотрудничества
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