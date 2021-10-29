Беларусь и Нигерия обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль 28 октября встретился с государственным министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Мустафой Баба Шехури. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
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Стороны обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства, включая вопросы поставок в Нигерию белорусской сельскохозяйственной техники.
В целях ознакомления с экспортным потенциалом агропромышленного комплекса Вячеслав Бриль передал Мустафе Баба Шехури приглашение посетить Беларусь.