SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.82
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беларусь и Нигерия обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства

Беларусь и Нигерия обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль 28 октября встретился с государственным министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Мустафой Баба Шехури. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. 

Фото: pixabay.com

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства, включая вопросы поставок в Нигерию белорусской сельскохозяйственной техники.

В целях ознакомления с экспортным потенциалом агропромышленного комплекса Вячеслав Бриль передал Мустафе Баба Шехури приглашение посетить Беларусь.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы