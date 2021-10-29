Беларусь и Нигерия обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в сфере сельского хозяйства, включая вопросы поставок в Нигерию белорусской сельскохозяйственной техники.В целях ознакомления с экспортным потенциалом агропромышленного комплекса Вячеслав Бриль передал Мустафе Баба Шехури приглашение посетить Беларусь.