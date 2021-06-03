Сегодня состоялся третий раунд консультаций по политическим вопросам между министерствами иностранных дел Беларуси и Мозамбика, сообщили sb.by в пресс-службе внешнеполитического ведомства нашей страны.
Белорусскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Николай Борисевич, мозамбикскую – заместитель министра иностранных дел и сотрудничества Мануэль Жозе Гонсалвеш.
В ходе консультаций были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, текущее состояние и перспективы развития белорусско-мозамбикского политического диалога, сверены подходы по развитию договорно-правовой базы отношений между двумя странами, обсуждены конкретные пути активизации торгово-экономического сотрудничества.
Главы белорусской и мозамбикской делегаций также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия двух стран в рамках международных организаций.
Фото: МИД
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Беларусь и Мозамбик обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, текущее состояние и перспективы развития политического диалога
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