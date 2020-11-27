Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Молдове Анатолия Калинина с премьер-министром Молдовы Ионом Кику, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Собеседники обсудили вопросы расширения двустороннего торгово-экономического взаимодействия в 2021 году. В том числе – проведение 20-го заседания Межправительственной Белорусско-Молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и развитие совместных кооперационных проектов в области сельского хозяйства, промышленности и транспорта.
Как уточнили в МИД, Анатолий Калинин отметил: наша страна готова делиться опытом в области сельскохозяйственного производства, работы свободных экономических зон, модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове.
Фото: МИД
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Беларусь и Молдова обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества
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