Беларусь и Куба обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

14 июля 2021 года состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Евгения Шестакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Хуаном Вальдесом Фигероа. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Фото: pixabay.com
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Собеседники выразили взаимное удовлетворение дружественным и конструктивным характером белорусско-кубинского сотрудничества и отметили приверженность дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия.
Опубликовано:
523