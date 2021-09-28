Беларусь и Китай обсудили создание совместных производств

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики Республики Беларусь.
Первое заседание рабочей группы по упрощению торговых процедур комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Белорусско-Китайского межправительственного комитета по сотрудничеству прошло в онлайн-формате.
Мероприятие проходило под председательством руководителя группы с белорусской стороны замминистра экономики Анжелики Никитиной и руководителя группы с китайской стороны инспектора второго ранга Департамента Евразии министерства коммерции КНР Ян Сюминя (в ранге замдиректора). В заседании приняли участие представители заинтересованных ведомств, посольств, торговых палат, деловых кругов двух стран.
Участники обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества по устранению барьеров во взаимной торговле. В частности, рассматривались вопросы аккредитации и сертификации новых видов продукции и белорусских предприятий, регистрации формул белорусских детских сухих молочных смесей, нюансы логистики и взаимодействия в транспортной сфере, укрепления сотрудничества торговых палат и отраслевых ассоциаций Китая и Беларуси, а также создания совместных производств, отметили в пресс-службе Минэкономики.
Фото: economy.gov.by