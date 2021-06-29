Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Кении Павла Взяткина со Спикером Национальной ассамблеи Кении Джастином Мутури, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
В МИД рассказали, что в рамках встречи Посол Беларуси проинформировал о компетенциях и деятельности белорусского Парламента в сфере международных отношений и выразил заинтересованность в расширении межпарламентского взаимодействия Беларуси и Кении.
В свою очередь спикер Национальной ассамблеи Кении отметил важность формирования договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества как основы для комплексного развития белорусско-кенийских отношений. Он также подтвердил готовность Парламента Кении оказывать содействие в реализации совместных инициатив по различным направлениям.
Фото: МИД
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Беларусь и Кения обсудили двустороннее сотрудничество
мнение
Сергей МИХОВИЧ
Небо ударит больно за санкционные, насланные исподтишка неприродные катаклизмы