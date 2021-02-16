Беларусь и Казахстан обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства. Это произошло в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Казахстане Павла Утюпина с министром сельского хозяйства Казахстана Сапарханом Омаровым, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как рассказали в МИД, в ходе встречи стороны рассмотрели вопросы реализации договоренностей, достигнутых главами правительств Беларуси и Казахстана по итогам рабочей беседы 5 февраля 2021-го в Алматы.
Кроме того, собеседники обсудили ход подготовки визита в нашу страну казахстанской делегации во главе с Сапарханом Омаровым. В рамках данного визита планируется обсуждение отдельных направлений взаимодействия двух стран, включая обмен опытом в сфере растениеводства, мясного и молочного животноводства.
В МИД подчеркнули, что по итогам встречи достигнута договоренность о проведении в ближайшее время второго заседания совместной казахстанско-белорусской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.
Фото: БЕЛТА
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Беларусь и Казахстан обсудили взаимодействие в области сельского хозяйства
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