SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.83
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
  1. Главная
  2. Беларусь и Катар обсудили актуальные направления взаимодействия в политической и торгово-экономической областях

Беларусь и Катар обсудили актуальные направления взаимодействия в политической и торгово-экономической областях

Замминистра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич 22 октября встретился с временным поверенным в делах государства Катар в Беларуси Мешаалем аль-Аттыйя. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.


В ходе встречи собеседники обсудили актуальные направления белорусско-катарского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях.

Особое внимание было уделено вопросу обмена визитами высокого уровня в развитие договоренностей, достигнутых в ходе межмидовских консультаций по политическим вопросам в  городе Доха в сентябре 2021 года

Фото: МИД
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы