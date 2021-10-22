Беларусь и Катар обсудили актуальные направления взаимодействия в политической и торгово-экономической областях

Замминистра иностранных дел Беларуси Николай Борисевич 22 октября встретился с временным поверенным в делах государства Катар в Беларуси Мешаалем аль-Аттыйя. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе МИД.
В ходе встречи собеседники обсудили актуальные направления белорусско-катарского взаимодействия в политической и торгово-экономической областях.
Особое внимание было уделено вопросу обмена визитами высокого уровня в развитие договоренностей, достигнутых в ходе межмидовских консультаций по политическим вопросам в городе Доха в сентябре 2021 года
Фото: МИД