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Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства

Сегодня заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в формате видеоконференции провел переговоры с представителями государственных учреждений и деловых кругов Канады, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства нашей страны.

Фото: МИД

С белорусской стороны в конференции также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, генеральный директор ЗАО «МинскЭкспо» Владимир Булавицкий, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси Валерий Садохо, представители МИД, производственных и консалтинговых компаний. От канадской стороны участвовали представители Канадской ассоциации деловых связей с Евразией, Агентства по экспортному развитию Канады, Канадской коммерческой корпорации, представители МИД, агропромышленного комплекса. Общее количество участников конференции превысило 50 человек.

В ходе мероприятия стороны предметно обсудили вопросы двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, возможности развития сотрудничества в рамках агропромышленных комплексов двух стран.
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