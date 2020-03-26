Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства

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МИД

С белорусской стороны в конференции также приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, генеральный директор ЗАО «МинскЭкспо» Владимир Булавицкий, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси Валерий Садохо, представители МИД, производственных и консалтинговых компаний. От канадской стороны участвовали представители Канадской ассоциации деловых связей с Евразией, Агентства по экспортному развитию Канады, Канадской коммерческой корпорации, представители МИД, агропромышленного комплекса. Общее количество участников конференции превысило 50 человек.В ходе мероприятия стороны предметно обсудили вопросы двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, возможности развития сотрудничества в рамках агропромышленных комплексов двух стран.