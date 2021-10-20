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Беларусь и Индия обменялись мнениями о развитии двустороннего политического диалога

Это произошло в рамках встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Алоком Ранджаном Джа, проинформировали sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.


«В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии двустороннего политического диалога и активизации контактов на высшем и высоком уровнях между Беларусью и Индией. Собеседники уделили особое внимание состоянию и перспективам торгово-экономического сотрудничества”, – рассказали в МИД.

Сообщается, что они также обсудили пандемическую ситуацию в обеих странах, подчеркнули необходимость взаимного обмена опытом в борьбе с COVID-19.

Фото: МИД
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