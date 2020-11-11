Беларусь и «Газпром» начали переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года. Об этом сообщает управление информации ПАО по итогам прошедшей в Санкт-Петербурге рабочей встречи министра энергетики нашей страны Виктора Каранкевича с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года.
Напомним, между ПАО «Газпром» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию республики. 31 декабря 2019 года между «Газпромом» и Правительством республики подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года, 14 февраля 2020 года – протокол, регламентирующий уровень цены на газ для республики в 2020 году.
Фото: ria.ru
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Беларусь и «Газпром» начали переговоры в отношении условий поставки газа в нашу страну с 1 января 2021 года
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