Беларусь и Египет обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также подготовки визита Кайса аль-Юсефа в Беларусь в 2022 году.В ходе встречи особое внимание было уделено развитию белорусско-оманского взаимодействия в сферах логистики, туризма и информационных технологий.