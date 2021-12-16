Беларусь и Египет обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества

В рамках рабочего визита в город Маскат Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет и Султанате Оман (по совместительству) Сергей Терентьев 16 декабря провел встречу с министром торговли, промышленности и содействия инвестициям Омана Кайсом аль-Юсефом. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
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Стороны обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами, а также подготовки визита Кайса аль-Юсефа в Беларусь в 2022 году.
В ходе встречи особое внимание было уделено развитию белорусско-оманского взаимодействия в сферах логистики, туризма и информационных технологий.